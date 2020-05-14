Mıhlama tarifi: Mıhlama nasıl yapılır?
Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan mıhlama tarifi evde kolaylıkla yapılabilecek bir lezzet. Bir başka adıyla muhlama ya da kuymak olarak bilinen mıhlama tarifi, ister sabah kahvaltısında isterseniz de öğle yemeğinde tüketebilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için mıhlama tarifi arıyor ya da mıhlama nasıl yapılır merak ediyorsanız "Mıhlama tarifi: Mıhlama nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
14 Mayıs 2020, Perşembe 18:32 Son Güncelleme:
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Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle gözleri doyuran mıhlama tarifi oldukça pratik bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için mıhlama tarifi arıyor ya da mıhlama nasıl yapılır merak ediyorsanız "Mıhlama tarifi: Mıhlama nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Mıhlama tarifi
Mıhlama malzemeleri
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı mısır unu
- 2 su bardağı su
- 300 gram Trabzon peyniri
Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin. Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın. Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin.