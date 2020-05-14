Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle gözleri doyuran mıhlama tarifi oldukça pratik bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için mıhlama tarifi arıyor ya da mıhlama nasıl yapılır merak ediyorsanız "Mıhlama tarifi: Mıhlama nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Mıhlama tarifi

Mıhlama malzemeleri

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram Trabzon peyniri

Mıhlama yapılışı

Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin. Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın. Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin.



