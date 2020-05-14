Yemek Mıhlama tarifi: Mıhlama nasıl yapılır?

Mıhlama tarifi: Mıhlama nasıl yapılır?

Yemek

Mıhlama tarifi: Mıhlama nasıl yapılır?

Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan mıhlama tarifi evde kolaylıkla yapılabilecek bir lezzet. Bir başka adıyla muhlama ya da kuymak olarak bilinen mıhlama tarifi, ister sabah kahvaltısında isterseniz de öğle yemeğinde tüketebilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için mıhlama tarifi arıyor ya da mıhlama nasıl yapılır merak ediyorsanız "Mıhlama tarifi: Mıhlama nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

14 Mayıs 2020, Perşembe 18:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle gözleri doyuran mıhlama tarifi oldukça pratik bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için mıhlama tarifi arıyor ya da mıhlama nasıl yapılır merak ediyorsanız "Mıhlama tarifi: Mıhlama nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Mıhlama tarifi

Mıhlama malzemeleri

  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı mısır unu
  • 2 su bardağı su
  • 300 gram Trabzon peyniri

Mıhlama yapılışı

Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin. Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın. Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. 

İlgili Haberler
Patlıcanlı börek tarifi: Patlıcanlı börek nasıl yapılır?Anne köftesi ve patatesi nasıl yapılır?


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sahura ne yapabilirim? Pratik sahur menüsü