Etin en güzel hali: Mihmandar kebabı tarifi

Lezzetli bir et yemeği tarifi arıyorsanız mihmander kebabı tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için mihmandar kebabı tarifi arıyor ya da mihmandar kebabı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mihmandar kebabı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Mihmandar kebabı tarifi

Mihmandar kebabı malzemeleri

350 gram kuzu kuşbaşı

350 gram mantar

1 adet kuru soğan

1 adet domates

3-4 adet sivri biber

4 adet patates

2 adet bostan patlıcanı

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

100 gram kaşar

Domates

Yeşil biber

Mihmandar kebabı yapılışı

Püre için patatesleri bol suda haşlamaya başlayın. Patatesler haşlanırken eti düdüklü tencereye alın. Suyunu salıp çekene kadar kavurduğunuz etlere üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kapağını kapatıp etler yumuşayana kadar pişirin. O esnada patlıcanı yuvarlak yuvarlak dilimleyip sıvı yağda kızartın. Kağıt havlunun üzerine çıkardığınız patlıcanları kenara alın. Soğan, biber ve mantarı ince ince, domatesleri ise küp küp doğrayın. Ayrı bir tencerede sırayla kavurmaya başlayın. Üzerine domatesi de ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Pişen etleri düdüklü tencereden alıp diğer malzemeye ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyip kısık ateşte biraz daha pişirin. Haşladığınız patatesleri ezip tereyağı ve süt ile püre haline getirin. Patlıcanları fırın kabının tabanına dizin. Mantarlı etli karışımı patlıcanların üzerine yayın. En üste de püreyi ekleyip üstünü düzleyin. Rendelediğiniz kaşarı pürenin üzerine serpin. Domatesleri ve biberleri irice doğrayıp kaşarın üzerine dizin. Fırını 180 derecede ısıtıp yemeği fırına verin. Kaşarlar eriyene kadar fırınladığınız mihmandar kebabını sıcak servis edin.



