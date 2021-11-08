Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı yeniden davalık oldu!

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan Özer Hurmacı, altı yıllık eşi, üç çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı. Özer Hurmacı, eşinin sürekli astroloji ile ilgilendiğini, çocuklarını da ihmal ettiğini öne sürmüştü. Özer Hurmacı’ya karşı boşanma davası açan Mihriban Hurmacı ise kendisine iftira atıldığını belirterek, 30 milyon TL tazminat ile kendisi ve çocukları için toplam 75 bin TL nafaka istemişti.

'KULÜPLERE YAZI YAZILARAK, TÜM KAZANCI SORULSUN'

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; çiftin ‘çekişmeli’ olarak görülen karşılıklı boşanma davası devam ederken, Mihriban Hurmacı yeniden mahkemeye başvurarak eşi Özer Hurmacı’ya şimdilik 50 bin TL'lik ‘katılma alacağı’ davası açtı.

Eşinin 20’ye yakın gayrimenkulü, birçok motorlu aracı ve gayrimenkul kira gelirlerinin olduğunu iddia eden Mihriban Hurmacı’nın dilekçesinde, “Özer Hurmacı’nın ayrıca banka mevduatları ve yatırım hisseleri bulunmaktadır. Evlilik tarihinden sonra taraflar arasında herhangi bir mal rejimi sözleşmesi yapılmamıştır. Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı’nın katılma alacağından doğan kanuni payını azaltmak için kasıtlı olarak tasarruflar yapmış olması mümkündür. Müvekkilin bilgisi olmadan karşılıksız kazandırmalarda bulunmuş olması da kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle müvekkilin hak kaybına uğramaması için davalı Özer Hurmacı adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz mallar ile bankada mevcut mevduat, hisse senedi ve kiralık kasaların üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz. Ayrıca Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa gibi davalının oynadığı futbol kulüplerine yazı yazılarak tüm kazanç ve gelirlerinin sorulmasını istiyoruz” denildi.

'GAYRİMENKULELRİN ÇOĞU EVLİLİK ÖNCESİ ALINDI'

Özer Hurmacı ise eşinin iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, davanın reddini istedi. Aralarında mal ayrılığı sözleşmesi olduğunun anlatıldığı cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Bu sözleşme usulüne uygun şekilde notere sunulmuştur. Bu sebeple Mihriban Hurmacı’nın müvekkilden herhangi bir katılma alacağı bulunmamaktadır. Davacının iddia ettiği kadar müvekkilin malvarlığı bulunmamaktadır. Müvekkilin üzerine kayıtlı bir tek aracı bulunmaktadır. Zaten müvekkilin üzerine kayıtlı gayrimenkullerin çoğu evli olmadan önce alınmıştır.”