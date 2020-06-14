Demet Akalın önceki akşam Alişan ile ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’nde sahneye çıktı. Repertuvarında sözleri Abdürrahim Karakoç, müziği Musa Eroğlu’na ait ‘Mihriban’ türküsü de vardı. Ancak yorumu beğenilmedi, sosyal medyayı salladı. Gün boyu TT olan Demet Akalın, Kanal D’deki 2. Sayfa’ya konuştu: “Eleştirenler gayet haklılar. Hiç takılmadım. Sadece o türküyü değil, diğer şarkılarda da kendimi hiç beğenmedim. Üç aydır evde mal gibi oturdum, malak gibi yattım. Aylar sonra ilk konsere çıkınca sonuç bu oldu. Bir de diyorlar ki ‘Çok güzel söyledin’. Neresi güzel Allah aşkına? Ben kendimi izleyemedim, tahammül edemedim.”

'Konserde dondum'

Sahnede üşüdüğü için de şarkılara konsantre olamadığını söyleyen Demet Akalın sözlerine şöyle devam etti: “Arkadaşım Alişan akıllı. Konserden sonra kayıtlarda detone olduğu yerleri düzeltti. Ben soğuktan donduğum için eve koştum. Bu türkü yıllardır repertuvarımda var. Hep güzel okudum, çok alkış aldım. Bir dahaki sefere hakkını vererek yorumlayacağım.”

İşte Demet’e gelen yorumlar:

Lambada titreyen alev bile ‘Bu ne?’ deyip sönmüştür.

Zavallı Mihriban böyle zulüm görmedi.

Demet, Mihriban’ı öldürdü.

Demet türkü yerine pop söyle.

Musa Eroğlu bu işe ne diyecek?