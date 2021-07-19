Bilim & Teknoloji Mike Tyson, Bitcoin ve Ethereum arasındaki tartışmaları alevlendirdi

Mike Tyson, Bitcoin ve Ethereum arasındaki tartışmaları alevlendirdi

Bilim & Teknoloji

Mike Tyson, Bitcoin ve Ethereum arasındaki tartışmaları alevlendirdi

Mike Tyson, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderiyle Bitcoin ve Ethereum arasındaki tartışmayı alevlendirdi.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 13:46 Son Güncelleme:
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Tyson, paylaştığı tweet’te 5.6 milyon takipçisine “Bitcoin (BTC) mi? Ethereum (ETH) mi? Hangisini tercih edersiniz?” sorusunu sordu. Bu soru iki kripto paranın destekçileri arasındaki tartışmayı alevlendirdi. Gönderiye 18 binden fazla cevap geldi.

Bu soruya cevap verenler arasında MicroStrategy CEO’su Michael Saylor da yer alıyordu. Saylor soru hakkında bin saatten fazla düşündüğünü ve Bitcoin’i seçtiğini ifade etti.

Ethereum savunucuları ise piyasanın en büyük ikinci kripto para birimi olan ETH’nin internetin geleceğini temsil ettiğini savundu.

Tyson, 2015 yılında Las Vegas’ta kendi isminin verildiği bir Bitcoin ATM’si açmıştı. Ayrıca 2016’nın başlarında iOS ve Android kullanıcılarına kendi adını taşıyan bir Bitcoin cüzdan uygulaması çıkarmıştı.

 

 

 

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