Mike Tyson gorille dövüşmek istemiş

Daha önce de New York'taki bir hayvanat bahçesinde kaplanla karşılaşan Tyson çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

PARA KARŞILIĞINDA KAPLANLA DÖVÜŞMÜŞTÜ

Mike Tyson New York hayvanat bahçesi çalışanlarına tur karşılığında kaplanla dövüşme teklifini kabul ettirmişti.

Tyson'un eşi ona hayvanat bahçesine girmek için özel izin almıştı.

O yıllarda oldukça ses getiren bu olay günlerce konuşulmuştu.

GÖREVLİ 10 BİN DOLARI REDDETMİŞ

Kaplanla dövüştükten sonra bu kez de gorille dövüşmek istediğini söyleyen Tyson, o gorilin diğerlerini ezdiğini söyledi ve onunla bu nedenle karşılaşmak istediğini vurguladı.

Efsane boksör gorille aynı kafese girmek istemiş, yetkiliye 10 bin dolar önermiş fakat görevli bu teklifi reddetmiş.

EN GÜÇLÜ GORİL

Tyson'un dövüşmek istediği goril ise bu familyanın en güçlü üyelerinden biri.

Gümüş sırtlı goril olarak bilinen bu tür, en az 150 kilo ve oldukça güçlü bir yapıya sahip.



