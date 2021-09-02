Mikis Theodorakis yaşamını kaybetti

Yunan besteci, yazar ve siyasetçi Mikis Theodorakis 96 yaşında Atina’da bulanan evinde yaşamını kaybetti. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Theodorakis, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyordu. Mikis Theodorakis, yerel saatle 09.30'da başkent Atina'daki evinde yaşamını yitirdi.

BİR SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARIYLA UĞRAŞIYORDU

1964 yapımı sinema filmi "Zorba" için yaptığı müzikle "Sirtaki" dansını dünyaya duyuran sanatçı, bir süredir solunum ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu.

Dünya çapında tanınmış besteci, aktivist ve siyasetçi Mikis Teodorakis, 29 Temmuz 1925'te Sakız Adası'nda dünyaya geldi.