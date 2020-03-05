Mikrodalgada dezenfekte edeyim derken 335 dolar yaktı

Koronavirüs salgınında vaka sayısının 95 bini aştığı Çin'de, Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların 'karantina altına' alındığı duyurulmuştu. Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edilmişti. Çin medyasına yansıyan haberlere göre Jiangsu bölgesinde 'Li Hala' olarak anılan bir kadın dezenfekte etmek istediği 335 dolar (2 bin TL) mikrodalgaya koyarak yaktı. Kadının, koronavirüs kapmaktan korktuğu ifade edildi. Dünyada kart kullanımı giderek artarken, Çin'de koronavirüse rağmen büyük kesim hâlâ nakit para kullanıyor.

Banka geri ödedi

Çin basınında yer alan haberlere göre, Li Hala olarak anılan kadın, mikrodalgaya koyduğu paraların bir dakika içinde karardığını ve yanmaya başladığını gördü. Kadın yanmış paraları panik içinde bir bankaya yetiştirdi ancak paraların 'kullanılamaz' halde olduğu cevabıyla karşılaştı. Banka dikkatli bir incelemenin ardından kadına yanan toplam parayı geri ödeme kararı aldı. Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada, bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği belirtilmiş, 'karantina altına' alınan banknotların gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürüleceği kaydedilmişti.

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