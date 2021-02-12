Mikrodalgada kek tarifi ve yapılışı: Mikrodalgada kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Zamansız gelen misafirlere pratik ve hızlı bir şekilde kek hazırlamak isteyenler için en iyi alternatif mikrodalgada kek tarifi. Pratik kek hazırlamak isteyenler mikrodalgada kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Mikrodalgada kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
12 Şubat 2021, Cuma 13:16 Son Güncelleme:
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Hep pratik hem de lezzetli olan mikrodalgada kek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için mikrodalgada kek tarifi arıyor ya da mikrodalgada kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mikrodalgada kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
Mikrodalgada kek tarifi
Mikrodalgada kek malzemeleri
- 3 yumurta
- 1-1,5 bardak şeker
- 1 su bardağından daha az sıvı yağ
- 1 bardak süt
- 2 bardak un
- 3 kaşık kakao
- 1 paket kabartma tozu ve vanilya
Sosu için;
- 1 bardak süt
- 2 kaşık şeker
- 2 kaşık kakao
Süt, şeker ve kakaoyu bir kaba koyup 1-2 dakika kadar ocakta şeker eriyinceye kadar ısıtın ve bekletin. Keki için yumurtaları ve şekeri mikserin hızlı ayarında beyazlaşıncaya kadar çırpın. Daha sonra yağ ve sütü ilave ederek çırpmaya devam edin. En son un, kabartma tozu ve vanilyayı birlikte bir kapta eledikten sonra sıvı karışıma ilave ederek düşük ayarda çırpmaya devam edin. Mikrodalga fırına sığacak büyüklükte bir kabı yağlayıp içine hazırlanan karışımı boşaltın. Mikrodalgayı en yüksek ayarda 7 dakika ayarlayın. Süre dolduktan sonra pişmediyse bir iki dakika kadar daha pişirin. Fırından çıkan keke hazırlanan sosu döküp servis edebilirsiniz.