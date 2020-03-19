Atıştırmalık hazırlamak için çok vaktiniz yok ve pratik bir şeyler hazırlamak mı istiyorsunuz? Mikrodalgada yapılan yemekler için "mikrodalgada yapılabilecek 8 yemek" haberimize göz atın.

Mikrodalgada kumpir tarifi

Mikrodalgada kumpir malzemeleri

3 adet patates

6 yemek kaşığı kesilip pişirilmiş mantar

Konserve mısır

100 gram ekşi krema

Tuz

Maydanoz

Dereotu

Tereyağı

Mikrodalgada kumpir yapılışı

Patatesleri tek tek bir bıçak veya çatal yardımı ile çeşitli yerlerinden delip ayrı ayrı yapışmaz fırın kağıdına sarın. Patatesleri mikrodalgaya koyup pişmesini bekleyin. Bu arada krema ile taze otları minik minik kesip karıştırın. Tuzunuzu ekleyin. Patatesleri mikrodalgadan çıkarttıktan sonra çapraz kesip soğutun. Üzerine tuz serpip tere yağını sürün. Mantarları ortasına koyup bir kaç dakika daha mikrodalgaya atın. Mikrodalgadan çıkınca üzerine mısırları ilave edin. Yanında otlu krema ile servis edin.

Mikrodalgada kupa kekler tarifi

Mikrodalgada kupa kekler malzemeleri

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 yumurta

2 yemek kaşığı süt

Birkaç damla ya da bir çay kaşığı vanilya

Aynı kupanın 1/4’ü kadar un, 1/8’i kadar kabartma tozu

Dilediğiniz kadar tarçın

Aldığı kadar un

Bir çay kaşığı kabartma tozu

Mikrodalgada kupa kekler yapılışı

Bir kupada önce tere yağını koyarak mikrodalga fırında yumuşatın (tamamen eritmeyin). Sonra şekeri ilave edip kabarana kadar iyice karıştırın. Sonra yumurtayı ekleyin. Çırptığınız yumurtayı karışıma ekleyip iyice karıştırdıktan sonra, tarçınla birlikte sütü ve vanilyayı da ilave edin. En son un ve kabartma tozunu da karıştırarak mikrodalga fırında 1 dakika pişirin. Çıkarıp olup olmadığına bakın, eğer pişmemiş gibiyse 20 saniye daha pişirin.

Mikrodalgada sucuklu kaşarlı sıcak sandviç tarifi

Mikrodalgada sucuklu kaşarlı sıcak sandviç malzemeleri

2 yemek kaşığı margarin

1 bayat baget ekmek

1 kase dilimlenmiş kaşar

1 kase dilimlenmiş sucuk

Birkaç dal maydanoz

Mikrodalgada sucuklu kaşarlı sıcak sandviç yapılışı

Baget ekmeği önce uzunlamasına kesin. Sonra üzerini verev şekilde kesikler atın. Kesik yerlere dilimlenmiş kaşar peyniri ve sucuk dilimleri yerleştirin. İnce kıyılmış maydanoz ve margarin serpiştirip mikro dalgada 5 dakika giril kısımda kaşarlar eriyene kadar pişirin. Sıcak olarak servis edin.

Mikrodalgada brovni tarifi

Mikrodalgada brovni malzemeleri

2 yemek kaşığı erimiş tereyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı vanilya

Bir tutam tuz

1 yumurtanın sarısı

4 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı damla çikolata

Mikrodalgada brovni yapılışı

Tüm malzemeleri iyice karıştırıp akışkan bir hamur kıvamı elde edin. Ufak kalıplara ya da fincanlara boşaltarak mikrodalganın yüksek devrinde 45 saniye pişirin.

Mikrodalgada sucuklu biberli tortilla tarifi

Mikrodalgada sucuklu biberli tortilla malzemeleri

2 tortilla yufkası

1 kase dilimlenmiş sucuk

1 kase rendelenmiş kaşar

1 kaşık margarin

2 domates

2 biber

2 kaşık ketçap

Mikrodalgada sucuklu biberli tortilla yapılışı

Tortilla yufkalarını su ile ıslatın. Yufkayı tabağa koyup 1 yemek kaşığı ketçap sürün. Eritilmiş yağın içine dilimlenmiş sucuk, yeşilbiber, domates ve turşuyu ekleyip bir kaç dakika ocakta kavurun. Kavrulan malzemeleri yufkanın üzerine yayın ve üzerine rendelenmiş kaşar serpin. Mikrodalgada 3 dakika ızgara bölümünde kaşarlar eriyene kadar bekletin. Sıcak servis edin.

Mikrodalgada kek tarifi

Mikrodalgada kek malzemeleri

3 yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

4 çorba kaşığı kakao

1.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Mikrodalgada kek yapılışı

Süt, şeker, kakao ve sıvı yağ iyice çırpılır. Karışımdan 1 su bardağı ayrılır. Daha sonra yumurta, un, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Yağlanıp unlanmış küçük bir cam tepsiye karışımı dökün. 8 ya da 10 dakika mikrodalga fırında pişirin. Çatalla kontrol edilip piştiğinden emin olunduğunda, ayrılan karışım kek sıcakken dilimlenip üzerine dökün.

Mikrodalgada soslu makarna tarifi

Mikrodalgada soslu makarna malzemeleri

2 yemek kaşığı margarin

1 paket çubuk makarna

1 adet domates

1 adet sivri biber

8 adet siyah zeytin

3 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı kırmızı biber

Mikrodalgada soslu makarna yapılışı

Kaynamış suda makarnaları 8-10 dakika kadar haşlayın. Domatesin kabuklarını soyup, küp küp doğrayın. Sivri biberi incecik, sucukları incecik doğrayın, zeytinlerin çekirdeklerini çıkartın.Tüm malzemeyi baharatlar ve 1,5 yemek kaşığı margarin ile mikrodalgaya sığan cam tepsiye koyun. Ağzını kapatın ve iyice sallayıp 8 dakika mikrodalga fırında pişirin.

Mikrodalgada bardak tost tarifi

Mikrodalgada bardak tost malzemeleri

2 dilim tost ekmeği

1 yumurta

3 yemek kaşığı süt

1 tutam tarçın

Mikrodalgada bardak tost yapılışı

Ekmekleri küp küp kesin. Kupaya yerleştirin. Diğer kalan malzemeleri ayrı bir kapta karıştırın ve ekmeklerin üzerine dökün. Önce bir dakika sonra 10 sn daha mikrodalgada pişirin.

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