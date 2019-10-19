Mikrofon sende! En eğlenceli 10 karaoke mekanı

Bekir Saçar

bekir.sacar@posta.com.tr

Duşta, aynanın karşısında şarkı söylemeyi sevenleri buraya alalım.

Atın elinizdeki tarağı, duş başlığını, televizyon kumandasını...

Şimdi mikrofon sizde. Kendinizi star gibi hissedeceğiniz birbirinden eğlenceli karaoke barlar sizi bekliyor.

Sevdiğiniz şarkıların listesi önünüzde, sözler ekranda, müzik bangır bangır mekanda. En eğlenceli karaoke barları sizin için hazırladık.

MİDO KARAOKE-ORTAKÖY

Mido’da binlerce şarkılık liste emrinizde. Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Japonca ve Rusça şarkılar listede mevcut. Mekanın 100 kişilik ortak alanı dışında 10 ya da 15 kişilik özel odaları sizi bekliyor. Eğlence saat 04.00’e kadar devam ediyor. Seç sevdiğin şarkıyı, at kendini sahneye.

ACAPELLA KARAOKE - SUADİYE

Bağdat Caddesi’ndeki huzurlu, güvenli ve kaliteli bu mekan haftanın yedi günü açık. 120 kişilik ortak salonu ve 12 kişilik VIP odasıyla müzik severlere hizmet veriyor. Mekan 18.00’de açılıp 04.00’te kapanıyor. Her dilden şarkıları söyleyebileceğiniz mekanın ses sistemi müthiş.

TAKSIM KARAOKE-BEYOĞLU

İstanbul’un ilk karaoke barı olan Taksim Karaoke 1995’ten beri dimdik ayakta. Bunu da eğlenceyi kaliteyle sunmasına borçlu. Arşivinde 50 binin üzerinde şarkı bulunan mekanda dostlarınızla dilediğiniz dilden şarkı söyleyip unutulmaz bir gece yaşayabilirsiniz. Utangaç olanlar için küçük karaoke odaları da mevcut.

PLAK’S MUSIC HALL - GÖKTÜRK

Arcadium AVM’de 5 ay önce açılan mekanının her katında ayrı bir eğlence var. Dans etmek isteyenlere kulüp, sakin bir köşede oturup sohbet etmek isteyenlere lounge, şarkı söyleyip eğlenmek isteyenlere karaoke hizmeti veriyor. Göktürk’te eğlenceli bir gece geçirmek isteyenler için ideal bir adres.

DOREMI KARAOKE-MALTEPE

İstanbul’un en popüler karaoke barlarından biri. 250 kişilik salonun dışında 25 kişilik VIP salonu da var. Saat 14.00’te açılan mekanın gündüz müdavimi genellikle öğrenciler oluyor. Saat 20.00’den sonra yetişkin misafirleri ağırlıyor. Her gün açık olan mekanda eğlence 04.00’te bitiyor.

LOKKAA KARAOKE-ORTAKÖY

İstanbul’un en popüler karaoke barlarından biri. 250 kişilik salonun dışında 25 kişilik VIP salonu da var. Saat 14.00’te açılan mekanın gündüz müdavimi genellikle öğrenciler oluyor. Saat 20.00’den sonra yetişkin misafirleri ağırlıyor. Her gün açık olan mekanda eğlence 04.00’te bitiyor.

SALSANAT - BEYOĞLU

Galatasaray Lisesi’nin karşı sokağındaki mekan karaoke, kulüp ve Feriştah Meyhane olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Saat 20.00’de açılan karaoke barın 200 kişilik kapasitesi var. Kulüp bölümü 400, meyhane ise 120 kişi kapasiteli. Her telden eğlencenin bulunduğu mekanda ister türkü söyle ister rock’n’roll.

MY MOON-BEYOĞLU

2004’te açılan mekan Beyoğlu’nun saklı kalmış sıcak mekanlarından biri. 14.00’te açılan mekanda eğlence 03.00’e kadar devam ediyor. 100 kişiyi oturma gruplarında, 150 kişiyi ayakta ağırlayabilen My Moon`a günün hangi saatinde isterseniz gidebilirsiniz.

SALLASH DANCE - BAKIRKÖY

Ataköy Marina’daki mekanın üst katında canlı müzik alt katında da karaoke bar var. Mekan 10.00’da açılıyor 02.00’te kapanıyor 120 kişilik oturma kapasitesine sahip. 60 misafirini de barda ve ayakta ağırlıyor. Dans gecelerinin de düzenlendiği mekan bekarlığa veda partileri için en doğru adreslerden biri.

O SES SENSİN - ANKARA

2009’da açılan O Ses Sensin, Ankara’da karaokenin en gözde adresi. 1-5, 6-10 ve 11-15 kişilik 11 ayrı VIP odası var. Bekarlığa veda, doğum günü ve özel kutlamaların yapıldığı mekan, sesine güvenenlerin de karga sesine sahip olanların da özgürce eğlendiği harika bir mekan.