Mila isminin anlamı nedir? Mila ne demek?

Mila isminin anlamı anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler tarafından merak ediliyor. Mila ismi birçok ülkede kullanılmaktadır. Türkiye'de ender kullanılan isimlerden biridir. Mila ismi ülkemizde nadir kullanılır ve genellikle kız çocuklarına verilir. Mila isminin anlamı 9 farklı şekilde inceleyebiliriz.

Mila ne demek?

Mila isminin anlamı 9 farklı şekilde tanımlanmıştır. Mila isminin anlamını şu şekilde sıralayabiliriz;

1-Sudan gelmek anlamındadır.

2- Bir kap dolusu obje, nesne.

3- Birtanem, canım

4- İspanyolcada 'Harika', Slav dilinde 'Aşk', Arapçada 'Güzel', İbranicede 'Barış getiren', Bulgarcada 'Canım' anlamı bulunmaktadir.

5- Sevgili, sevimli, sevilen, tatlı kimse. (Rusça)

6- Nazik, kibar ve hoş. (Rusça)

7- Kelime, sözcük, söz, söylemek. (İbranice)

8- Çalışkan, gayretli (Slav).

9- Zarif, nazik, yardımsever, iyi niyetli.

Mila isminin kökeni Arapçadır.







