Bebeklik Mila isminin anlamı nedir? Mila ne demek?

Mila isminin anlamı nedir? Mila ne demek?

Bebeklik

Mila isminin anlamı nedir? Mila ne demek?

Mila isminin anlamı son günlerde popülerliğinin artmasıyla birlikte merak edilmeye başladı. Mila isminin kökeni Farsçadan geliyor. Mila isminin 9 farklı anlamı bulunuyor. Mila isminin anlamını ve Mila ne demek sorusunu soranlara işte cevaplar...

22 Ekim 2020, Perşembe 18:07 Son Güncelleme:
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Mila isminin anlamı anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler tarafından merak ediliyor. Mila ismi birçok ülkede kullanılmaktadır. Türkiye'de ender kullanılan isimlerden biridir. Mila ismi ülkemizde nadir kullanılır ve genellikle kız çocuklarına verilir. Mila isminin anlamı 9 farklı şekilde inceleyebiliriz. 

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Mila isminin anlamı nedir

Mila ne demek?

Mila isminin anlamı 9 farklı şekilde tanımlanmıştır. Mila isminin anlamını şu şekilde sıralayabiliriz;

1-Sudan gelmek anlamındadır.

2- Bir kap dolusu obje, nesne.

3- Birtanem, canım

4- İspanyolcada 'Harika', Slav dilinde 'Aşk', Arapçada 'Güzel', İbranicede 'Barış getiren', Bulgarcada 'Canım' anlamı bulunmaktadir.

5- Sevgili, sevimli, sevilen, tatlı kimse. (Rusça)

6- Nazik, kibar ve hoş. (Rusça)

7- Kelime, sözcük, söz, söylemek. (İbranice)

8- Çalışkan, gayretli (Slav).

9- Zarif, nazik, yardımsever, iyi niyetli.

Mila isminin kökeni Arapçadır. 


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