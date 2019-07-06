İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Fransız futbolcu Theo Hernandez'i renklerine bağladı.

Milan Kulübü, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen 21 yaşındaki sol bek Hernandez'i transfer ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

Milan'ın bu transfer için 20 milyon euro bonservis ödediği basına yansıdı.

Geçen sezon Real Sociedad'a kiralanan Hernandez, tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 1 gol attı.

AA