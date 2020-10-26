Futbol Milan'da corona virüs şoku: 2'si oyuncu 5 kişi pozitif çıktı

Milan'da corona virüs şoku: 2'si oyuncu 5 kişi pozitif çıktı

Futbol

Milan'da corona virüs şoku: 2'si oyuncu 5 kişi pozitif çıktı

Serie A takımlarından Milan'da 2'si futbolcu, 3'ü de teknik heyet üyesi olmak üzere 5 kişinin yeni tip corona virüs testleri pozitif çıktığı bildirildi. Testleri pozitif çıkan Donnarumma ve Hauge, Roma maçının kadrosundan çıkarıldı.

26 Ekim 2020, Pazartesi 18:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'dan yapılan açıklamada, kaleci Gianluigi Donnarumma ve Norveçli sol kanat oyuncusu Jens Petter Hauge ile teknik heyetten 3 kişinin Roma maçı öncesi yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Açıklamada, pozitif vakaların herhangi bir belirti göstermediği ve tecrit altına alındığı da ifade edildi.

Pozitif çıkan oyuncular Donnarumma ve Hauge, Milan'ın bu akşam sahasında oynayacağı Roma maçının kadrosundan çıkarıldı. 

AA


İlgili Haberler
Lyon'un gözlemcisi 4 Türk oyuncuyu daha takibe aldıManchester City 17 yaşındaki eski oyuncusu Jeremy Wisten intihar etti


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Oyundan alınmasına çok sinirlenen Burak Yılmaz için hocasından açıklama geldi