Milan'da corona virüs şoku: 2'si oyuncu 5 kişi pozitif çıktı
Serie A takımlarından Milan'da 2'si futbolcu, 3'ü de teknik heyet üyesi olmak üzere 5 kişinin yeni tip corona virüs testleri pozitif çıktığı bildirildi. Testleri pozitif çıkan Donnarumma ve Hauge, Roma maçının kadrosundan çıkarıldı.
26 Ekim 2020, Pazartesi 18:54 Son Güncelleme:
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'dan yapılan açıklamada, kaleci Gianluigi Donnarumma ve Norveçli sol kanat oyuncusu Jens Petter Hauge ile teknik heyetten 3 kişinin Roma maçı öncesi yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, pozitif vakaların herhangi bir belirti göstermediği ve tecrit altına alındığı da ifade edildi.
Pozitif çıkan oyuncular Donnarumma ve Hauge, Milan'ın bu akşam sahasında oynayacağı Roma maçının kadrosundan çıkarıldı.
AA
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