Milanez makarna sosu tarifi: Milanez makarna sosu nasıl yapılır?

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Milanez makarna sosu tarifi

Milanez makarna sosu malzemeleri

- 50 gr tereyağı

- 100 gr dana jambon

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı tuz

- 200 gr ince doğranmış mantar

- 200 gr küp şeklinde doğranmış domates

- 1/2 demet ince kıyılmış maydanoz

Milanez makarna sosu yapılışı:

Tereyağını derin bir tavada eritin. Yağ kızınca mantarları ilave edip rengi biraz dönünceye kadar soteleyin. Dana jambonu, domatesi ekleyin. Sosu bir taşım kaynatıp ateşi kısın. Kısık ateşte koyu kıvamlı bir sos elde edinceye kadar yaklaşık 10 dk pişirin. Tuz ve karabiberini ekleyip, ince kıyılmış maydanozu da ekleyerek servis yapınız.