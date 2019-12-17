Milangaz, tüp isteyene iPhone X hediye ediyor Milangaz, 01 Aralık 2019 - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında web sitesi ya da 444 0 120 çağrı merkezinden sipariş verenlere iPhone X hediye ediyor. Kampanya içinde hediye edilecek başka ürünler de var. İşte detaylar...