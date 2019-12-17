Milangaz, tüp isteyene iPhone X hediye ediyor
Milangaz, 01 Aralık 2019 - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında web sitesi ya da 444 0 120 çağrı merkezinden sipariş verenlere iPhone X hediye ediyor. Kampanya içinde hediye edilecek başka ürünler de var. İşte detaylar...
Milangaz’ın "Tüp istedim iPhone geldi" kampanyasında hediye verilecekler arasında şunlar var:
50 kişiye Apple’ın 10. yaşına özel olarak ürettiği iPhone X 64 GB
3 kişiye, Milangaz logolu 5000 mah powerbank
5 kişiye, kendi mutfağının şefleri için Karaca Maestro Mikser Pinkgold Mutfak Şefi
2 kişiye evinizin en temel ihtiyaçlarından biri olan Karaca Rosegold Toz Torbalı Süpürge
Şartlar
Kampanyaya katılım için müşterilerin 12 kg tüp siparişlerinin adrese başarılı şekilde teslim edilmesi gerekiyor.
Sipariş veren müşterilerin, ödül kazanmaları halinde satın alımlarını gösteren satış fişlerini kampanya bitimine kadar muhafaza etmeleri ve ikramiye teslimi için fiş aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.