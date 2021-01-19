Dünya Milano'da açık alanda sigara içmek yasaklandı

Milano'da açık alanda sigara içmek yasaklandı

Dünya

Milano'da açık alanda sigara içmek yasaklandı

İtalya'da Milano kentinde halka açık bazı yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.

19 Ocak 2021, Salı 23:21 Son Güncelleme:
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İtalya’nın Milano kentinde halka açık yerlerde sigara içilmesi Belediye Meclisi'nin aldığı karar uyarınca parklarda, toplu taşıma duraklarında, stadyumlar, spor merkezleri ve mezarlıklarda sigara içmek yasaklandı. Sokakta sadece diğer insanlardan 10 metre uzakta sigara içmeye izin verilirken, yasağa uymayanlara ise 40 ila 240 euro para cezası kesilecek. Milano'da açık havada sigara yasağı, çocuk ve köpeklerin oyun alanlarında hali hazırda uygulanıyordu.

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Milano Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yasağın amacının hem hava kirliliğini düşürmek hem de vatandaşları sağlığını korumak olduğu ifade edildi. Belediye, hava kirliğine yol açan ince partiküllerin (PM) yüzde 7'sinin sigara dumanından geldiğini belirtti.

2025’ten itibaren halka açık yerlerde sigara içilmesi yasaklanacak

Şehirde sigara içilmesine ilişkin yeni kurallar, 19 Kasım'da Belediye'nin onayladığı “Temiz Hava” planında yer alıyor. Yeni “Temiz Hava” yönetmeliği, 2025'ten itibaren sokaklar dahil tüm halka açık açık alanlarda sigaranın kaldırılmasını öngörüyor.

Sigara içtiğini belirten bir kişi yasak hakkında, "Medeniyet yönünde atılmış bir adım. Sigara içmemden dolayı benim işimi zorlaştıracak olsa da başkalarına saygı çerçevesinde yasağı destekliyorum" dedi.

Bir başka Milanolu ise karar hakkında, “Ben bir tiryakiyim ama kararı doğru buluyorum. Pasif içicilik sağlığa daha zararlı ve etrafımdaki kişilerin benim dumanımdan etkilenmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

MİLANO (İHA)

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