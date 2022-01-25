Türkiye Milas'ta kar sevinci! Her yer beyaza büründü

Milas'ta kar sevinci! Her yer beyaza büründü

Türkiye

Milas'ta kar sevinci! Her yer beyaza büründü

Muğla genelinde birçok ilçenin yüksek kesimlerine yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarsa da, araçlarıyla trafikte olanlar zor anlar yaşadı. Yatağan - Milas karayolunda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tır, diğer araçların zor anlar yaşamasına neden oldu.

25 Ocak 2022, Salı 21:37 Son Güncelleme:
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Milas - Yatağan yolu Tuzabat mevkiinde kayan tır nedeniyle yol kapandı. Uzun süre yolda beklemek zorunda kalan vatandaşların bir bölümü geri dönerken, kalanlar yolun açılmasını bekledi.

Uzun süren çalışmaların ardından yol ulaşıma yeniden açıldı. Milas Bodrum, Milas Söke bölgelerinde de kar yağışı etkili oldu fakat ulaşımda sıkıntılar yaşanmadı.

Milas’ın yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerinde ise kar yağışı daha çok etkisini gösterdi. Kısırlar, Söğütçük, Balcılar, Hasanlar gibi kırsal mahallelerde yağan kar doğa ile buluşunca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışı Milas merkezde ise sabah saatlerinde başladı ve kısa sürdü. Şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MUĞLA (İHA)

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