Türkiye Milas'ta sıcak dakikalar! Araçla grubun arasına daldı

Milas'ta sıcak dakikalar! Araçla grubun arasına daldı

Türkiye

Milas'ta sıcak dakikalar! Araçla grubun arasına daldı

Muğla’nın Milas ilçesinde sürücüler arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışanlardan birinin araçla grubun arasına daldığı iddia edilen olayda ise 3 kişi yaralandı.

24 Aralık 2021, Cuma 22:37 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’nda seyreden iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgaya sürücülerin akrabaları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. İddiaya göre, kavgaya karışanlardan biri araçla grubun arasına daldı. 3 kişi kazada, 2 kişi ise çıkan kavgada yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, olaya karıştığı iddia edilen kişilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, yaralıların bulunduğu hastanelerde de güvenlik önlemleri artırıldı.



İHA

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