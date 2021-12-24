Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’nda seyreden iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgaya sürücülerin akrabaları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. İddiaya göre, kavgaya karışanlardan biri araçla grubun arasına daldı. 3 kişi kazada, 2 kişi ise çıkan kavgada yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, olaya karıştığı iddia edilen kişilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, yaralıların bulunduğu hastanelerde de güvenlik önlemleri artırıldı.









İHA