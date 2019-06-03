Milas’ta üç kaza: 1 ölü 8 yaralı

Milas-Selimiye Karayolu üzerinde Muhammet Zeki Aydın yönetimindeki otomobil Milas’tan Söke istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Kaza sonrası vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrası 112 Acil Yardım ambulansı, trafik ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

112 ekipleri olay yerinde araç sürücüsü Muhammet Zeki Aydın ve 3-4 yaşlarında olduğu tahmin edilen Nil Derin Aydın’ı yaralı olarak hastaneye sevk etti. Aynı araçta bulunan Nurgül İnan isimli kadın ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

İKİNCİ KAZA

Milas’taki ikinci kaza Yatağan Milas arasındaki Korucuk mevkisinde meydana geldi. Yatağan’dan Milas’a seyir halinde olan Sefa Öztürk yönetimindeki araç seyir halinde iken kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride devrildi.

Kazada araç içerisindeki Esra Öztürk ve Sefa Öztürk kazada yaralandı. Yaralılar 112 Acil Yardım ambulansı tarafından sağlık kuruluşuna sevk edildi.

ÜÇÜNCÜ KAZA

Milas’taki son kaza ise, Milas-Bodrum Karayolu'nda meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu iki araç da yolun kenarındaki dereye uçtu.

Trafik ve sağlık ekipleri ile birlikte Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dereye uçan araçta sıkışan Gülten Alkan isimli yaralı kadını sıkıştığı araç içinde çıkardı. Kazada Mustafa Siray, Muttalip Solmaz, İslan Ken ve Gülten Alkan ambulanslara teslim edildi.

MUĞLA (İHA)