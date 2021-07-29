Türkiye Milas'taki yangından çok acı kareler! Havadan böyle görüntülendi

Milas'taki yangından çok acı kareler! Havadan böyle görüntülendi

Türkiye

Milas'taki yangından çok acı kareler! Havadan böyle görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

29 Temmuz 2021, Perşembe 23:37 Son Güncelleme:
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Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı alındı.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği yangın söndürme çalışmalarında, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi çalışma yürütüyor.

Havadan çekilen görüntülerde, yangının geniş bir alana yayıldığı, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi yer alıyor.

AA

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