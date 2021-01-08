Mileytut tatlısı tarifi: Mileytut tatlısı nasıl yapılır?

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Mileytut tatlısı tarifi

Mileytut tatlısı malzemeleri

Hamuru için:

500 gram un

Su

Şerbeti için:

1,5 kilogram şeker

1,5 litre su

2 tatlı kaşığı baharat karışımı (Yenibahar, toz tarçın, karanfil, zencefil)

Üzeri için:

2 su bardağı dövülmüş ceviz

Baharat karışımı (Yenibahar, toz tarçın, karanfil, zencefil)

Mileytut tatlısı yapılışı

Unu bir kaseye alıp azar azar suyunu ekleyerek sert bit hamur elde edin. Yoğurduğunuz hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıp tezgahın üzerinde yuvarlayarak çubuk gibi şekil verin. Bu hamurları bıçakla ufak ufak kesip bir kevgir yardımıyla şekil verin. Şerbet için su ve şekeri tencerede kaynatın. Baharat karışımının 2 tatlı kaşığı kadarını da içine ilave edin. Son olarak hamurları ekleyin. Pişen hamurlar su yüzüne çıktığında tatlınız hazır demektir. Kaselere bölüştürdükten sonra üzerine baharat karışımı ve cevizi serpip servis edin.



