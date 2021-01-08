Mileytut tatlısı tarifi: Mileytut tatlısı nasıl yapılır?
Adana ve Mersin yöresine ait olan mileytut tatlısı enfes bir yöresel lezzet. Görüntüsüyle aşureyi andıran mileytut tatlısı tarifi, basit bir hamur ve basit bir şerbet ile hazırlanan bir tarif. Yöresel lezzet düşkünleri mileytut tatlısı nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz mileytut tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
08 Ocak 2021, Cuma 13:02 Son Güncelleme:
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Mileytut tatlısı tarifi
Mileytut tatlısı malzemeleri
Hamuru için:
- 500 gram un
- Su
Şerbeti için:
- 1,5 kilogram şeker
- 1,5 litre su
- 2 tatlı kaşığı baharat karışımı (Yenibahar, toz tarçın, karanfil, zencefil)
Üzeri için:
- 2 su bardağı dövülmüş ceviz
- Baharat karışımı (Yenibahar, toz tarçın, karanfil, zencefil)
Unu bir kaseye alıp azar azar suyunu ekleyerek sert bit hamur elde edin. Yoğurduğunuz hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıp tezgahın üzerinde yuvarlayarak çubuk gibi şekil verin. Bu hamurları bıçakla ufak ufak kesip bir kevgir yardımıyla şekil verin. Şerbet için su ve şekeri tencerede kaynatın. Baharat karışımının 2 tatlı kaşığı kadarını da içine ilave edin. Son olarak hamurları ekleyin. Pişen hamurlar su yüzüne çıktığında tatlınız hazır demektir. Kaselere bölüştürdükten sonra üzerine baharat karışımı ve cevizi serpip servis edin.