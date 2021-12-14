Kolay ve lezzetli tatlı arayanlar için milföyden şöbiyet tatlısı yapılışı oldukça iyi bir alternatif. Peki, milföyden şöbiyet tatlısı nasıl yapılır? Nefis lezzeti ve iştah açıcı görüntüsüyle tadına doyamayacağınız milföyden şöbiyet tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

MİLFÖYDEN ŞÖBİYET TATLISI TARİFİ

Milföyden şöbiyet tatlısı malzemeler

6 tekli milföy hamuru

1, 5 çorba kaşığı dolusu tereyağı

Ceviz içi yada fıstık

Kaymak için;

Yarım su bardağı süt

1, 5 çorba kaşığı irmik

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için;

Ceviz fındık fıstık

MİLFÖYDEN ŞÖBİYET TATLISI YAPILIŞI

Öncelikle kaymağı için, süt ve irmiği koyulaşana kadar karıştırın.

Kaynadıktan sonra altını kapatıp soğuması için kenara alın.

Şerbeti için limon suyu hariç diğer malzemeleri bir tencereye alın. İyice karıştırarak kaynatın. Kaynayınca limon suyunu koyum altını kapatın.

Her bir milföyü 4'e bölün.

İçlerine önce ceviz üzerine irmikli kaymaktan yeteri kadar koyup üçgen şeklinde kapatın.

Borcama dizin. Tereyağını eritip fazla yakmadan üzerlerine iyice sürün.

180 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan 2-3 dakika sonra soğuk şerbeti dökün.

Tatlı soğuduğunda servis edin.



