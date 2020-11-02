Futbol Militao corona virüse yakalandı

Militao corona virüse yakalandı

Futbol

Militao corona virüse yakalandı

La Liga takımlarından Real Madrid, Brezilyalı savunma oyuncusu Militao'nun Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

02 Kasım 2020, Pazartesi 18:38 Son Güncelleme:
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı savunma oyuncusu Eder Militao'nun yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar Kovid-19 taramasından geçti. Yalnızca 22 yaşındaki Militao'nun test sonucu pozitif çıktı.

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Real Madrid, yarın sahasında Inter ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçına, Militao'dan yoksun çıkacak.

AA


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