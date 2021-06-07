Millî sporculardan lösemi hastalarına destek

Uzun uğraşlar ve emekler sonucunda ortaya çıkan dans gösterisinde, proje destekçisi ve sanatçı Hasan Yalnızoğlu’yla birlikte Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi BOTAŞ’ın milli basketbolcuları Ayşe Cora ve Sehernaz Çidal, Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Darüşşafaka’nın milli basketbolcuları Emircan Koşut ve Berk Demir, Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji’nin milli oyuncusu Erkan Yılmaz, Türkiye'nin jimnastik branşında Olimpiyat Oyunları'na katılan ilk sporcusu aynı zamanda 2019 yılı Dünya Kupası'nın Mersin etabında altın madalya ve 2020 Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda yer hareketlerinde gümüş madalya kazanan milli jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı ve Avrupa şampiyonu unvanına sahip milli eskrimci Fatma Zehra Köse dans ederek önemli bir projeye imza attı. Projede 7 millî sporcunun yanı sıra Lösemi, Lenfoma, Miyelom Derneği üyesi Aslı Koç da yaptığı dansla ‘Lösemi ise Bir Çaresi Var’ dedi.









Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.