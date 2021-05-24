Türkiye Millet Bahçesi inşaatında tarihi mermer sütun başı bulundu

Millet Bahçesi inşaatında tarihi mermer sütun başı bulundu

Türkiye

Millet Bahçesi inşaatında tarihi mermer sütun başı bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde millet bahçesine dönüştürülen 900 dönümlük askeri kışla bölgesindeki inşaat çalışmaları sırasında mermerden yapılmış tarihi sütun başı bulundu.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 01:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki 900 dönüm büyüklüğündeki askeri kışla alanı 2017 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilerek millet bahçesine dönüştürüldü.

Bir kısmı halkın kullanımına açılan alanın çeşitli noktalarında halen inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşaat çalışmaları sırasında mermerden yapılmış tarihi eser olduğu düşünülen bir sütun başına rastlanıldı.

Millet bahçesinin halka kapalı şekilde depo olarak kullanılan kısmına taşınan sütun başının incelenmesi için Kocaeli Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli) (DHA)

İlgili Haberler
Fırtına bu hale getirdi: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildiSokak ortasında dehşet! Eşine kurşun yağdırdı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bodrum'da yatırım yapanların hesabı ne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Mesela dedik
Rauf Tamer
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Hakan Çelik
"Aşı şartıyla Eylül’de rahatlarız"
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Murat Çelik
40 kilometre menzil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Batı’da kopuş mu?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sokak ortasında dehşet! Eşine kurşun yağdırdı