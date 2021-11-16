Millet Bahçesi, 700 bin metre kare alan üzerine kurulu ve Ankara’nın hemen her noktasından kolayca ulaşılabilecek bir noktada yer alıyor. İçinde bulunan birçok etkinlik alanı bulunan Millet Bahçesi her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor…

MİLLET BAHÇESİ NEREDE?

Ankara'da eski hipodrom alanında inşa edilen Millet Bahçesi, 700 bin metre kare alana kuruldu. Konya yolu sınır olmak üzere, doğuda Sıhhiye Meydanı'na ve kuzey tarafında Ulus Heykel Meydanı'na kadar devam ediyor. Ankara AKM Millet Bahçesi, Gençlik Parkı, Atatürk Orman Çiftliği ve 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu alanı birbirine bağlıyor.

ANKARA MİLLET BAHÇESİ’NE NASIL HANGİ OTOBÜSLE GİDİLİR?

Ankara Millet Bahçesi'ne özel araçlarla gidilebilmenin yanı sıra toplu taşıma araçları ile Ankara'nın her yerinden kolayca gidilebiliyor. Ulus otobüsleri, birçok metro hattı ve hatta tren ile Ankara Millet Bahçesi’ne kolaylıkla gitmek mümkün.

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MİLLET BAHÇESİ’NDE NELER VAR?

AKM Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, yeşil alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olarak vatandaşların ilgisini çekiyor.

Ankara Millet Bahçesi’nin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.

Ankara AKM Millet Bahçesi'nde 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı, 78 bin 700 metrekare çim alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor. Millet bahçesinde, gül bahçeleri ve çiçekli bitkilerin yanı sıra biyolojik gölet, tema bahçesi, su gösteri havuzu yer alıyor.

Toplam 30 bin 250 metrekarelik alana, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile 1007 metrekarelik buz pisti, 1320 metrekarelik olimpik standartlarda kaykay pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası yapıldı.

Vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebiliyor.