Millet Bahçesi projesi tamamlandı

Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan 47 maddeyi görüşmek üzere toplandı. Meclis’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlık etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, meclis toplantısının başında CHP'li Meclis Üyesinin önergesi üzerine belediyelerin tabelalarına 'TC' ifadesinin konulması tartışmalarına değindi.

Bu tartışmaların muhatabının belediye meclisleri olmadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Türkiye Cumhuriyeti bizim olmazsa olmazımız. Türkiye Cumhuriyeti bizim gurur kaynağımız. Bundan rahatsızlık duyulması söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hiçbir vatandaşımızın bu konuyu tartışmaya açmaması gerekir. Biz hiçbir tabelayı değiştirmedik. Bugüne kadar nasılsa bugün de aynı şekilde. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımız bize ne talimatı verirse ona da uyarız" dedi.

'TÜM MADDELER OY BİRLİĞİ İLE GEÇTİ'

Meclis toplantısında daha sonra gündem maddelerine geçildi. Meclis üyelerinin görüştüğü 47 maddenin tamamı oy birliği ile karara bağlandı. Toplantıda Gazeteciler Cemiyeti'ne Kayseri Mahallesi'nde Basın Müzesi yapılmak üzere verilecek konak da gündeme geldi. Meclisi takip eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, tahsis edilen konağa Kayseri'ye yakışır bir müze yapacaklarını belirterek, destekleri için Başkan Memduh Büyükkılıç'e ve meclis üyelerine teşekkür etti.

1 MİLYON 260 BİN METREKARELİK PARK

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi ile ilgili de bir sunum yapıldı. Projeyi kısa zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturdukları 8 kişilik bir ekiple hazırladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Hava İkmal arazisinin 2 milyon metrekaresinde askeriyenin bulunmaya devam edeceğini, Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen 1 milyon 260 bin metrekarenin tamamının da Millet Bahçesi olarak projelendirildiğini söyledi.

Millet Bahçesi'ne ulaşım üzerinde özel çalıştıklarını ve Hava İkmal içerisinde by-pas yol oluşturduklarını dile getiren Elcuman, otoparkları da bu yol kenarına planladıklarını belirtti. Millet Bahçesi'ne 6 adet giriş kapısından girileceğini ifade eden Hamdi Elcuman, Millet Bahçesi'nde biri 45 bin metrekare, diğeri 19 bin metrekare olmak üzere iki adet etkinlik çayırı bulunduğunu söyledi.

Elcuman, Millet Bahçesi'nde ayrıca 45 bin metrekare biyolojik gölet, 10 adet çocuk oyun alanı, 16 adet spor alanı, soğuk piknik yapılabilecek alan, mecarapark, millet kıraathanesi, yaya, bisiklet ve yürüyüş yolları gibi bölümlerin de bulunacağını kaydetti.

KAYSERİ (DHA)