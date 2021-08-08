Siyaset Millet İttifakı’nda cumhurbaşkanı adayı Mehmet Şimşek olacak iddiası

Millet İttifakı’nda cumhurbaşkanı adayı Mehmet Şimşek olacak iddiası

Siyaset

Millet İttifakı’nda cumhurbaşkanı adayı Mehmet Şimşek olacak iddiası

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için AK Partili bir isimle temas kurduğu konuşuluyordu. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, o ismin eski AK Partili Mehmet Şimşek olduğunu iddia etti.

08 Ağustos 2021, Pazar 13:43 Son Güncelleme:
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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusuydu. Ankara kulislerinde CHP’nin AK Parti’li eski bir bakana teklif götürdüğü konuşuluyordu. Araştırmacı Hilmi Daşdemir o ismi CNN Türk’te açıkladı. Daşdemir, o ismin eski AK Partili Mehmet Şimşek olduğunu ileri sürdü.

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için AK Partili bir isimle temas kurduğu bir süredir Ankara kulislerinde konuşuluyordu. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CNN Türk masasında o ismin eski AK Partili Mehmet Şimşek olduğunu iddia etti.

"YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞTÜLER"

Daşdemir, "Benim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden aldığım bir bilgiye göre yakın zamanda Mehmet Şimşek'le temas halindelermiş. Ali Babacan, Abdullah Gül’den sonra Kürt kökenli olması sebebiyle Mehmet Şimşek’le yakın zamanda görüşüldü" açıklamasında bulundu.

"EN ÖNEMLİ KRİTER KÜRT KÖKENLİ OLMASI"

Daşdemir’e göre Mehmet Şimşek AK Parti’de yer alması ve Kürt kimliğiyle öne çıkıyor. Daşdemir konuyla ilgili, "En önemli kriter Kürt kökenli olması. İkinci olarak AK partili ve Kürt kökenli olması. Görüşüldüğünü ve kendisiyle temasa geçildiğini duydum" dedi.


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