Kültür & Sanat Millet Kıraathanesi'nin üye sayısı 30 bini geçti

Millet Kıraathanesi'nin üye sayısı 30 bini geçti

Kültür & Sanat

Millet Kıraathanesi'nin üye sayısı 30 bini geçti

Başakşehirli kitapseverler Başakşehir Millet Kıraathanesi’ne yoğun ilgi gösterdi. Hizmete girdiği 2019 yılından bugüne üye olan kitapseverlerin sayısı 30 bin 142’ye ulaştı. 14 Mart 2019’da hizmete giren kıraathane on binlerce kitapsevere keyifli vakit geçirme imkânı sağladı. 112 bin 881 kitap kapasiteli Başakşehir Millet Kıraathanesi’ne kitapseverlerin ilgisi her geçen gün arttı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 16:42 Son Güncelleme:
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Üyeler romandan edebiyata, tarihten teknolojiye kadar 82 farklı kategoride yer alan eserlerden yararlandı. Farklı yaş gruplarından üyeler en çok roman ve edebiyat türlerini tercih etti. Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin zengin kataloğunda 70 bin 124 basılı kitap, 22 bin 455 e-kitap, 19 bin 987 sesli kitap ve Braille alfabesi ile hazırlanmış 315 kabartmalı kitap yer alıyor.

95 BİN ÖDÜNÇ KİTAP

Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde bugüne kadar 95 bin 523 ödünç kitap alındı Kıraathaneye girişlerde rezervasyon sistemine de geçildi. Kıraathaneye gelmek isteyen okurlar, online ya da kıraathane girişindeki görevlilere başvurarak kaydını gerçekleştirebiliyor. Kaydını yaptıranlar, doluluk oranına göre içeri alınıyor. Kayıt işlemi, bilgisayar ve akıllı telefonların yanı sıra kıraathane girişindeki ekranlardan kolaylıkla yapılabiliyor. Kaydın ardından telefonlara gelen karekod turnikelere okutularak içeri girilebiliyor.

PANDEMİ KURALLARI TİTİZLİKLE UYGULANIYOR

Başakşehir Millet Kıraathanesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kitapseverlere hizmet vermeye devam ediyor. Tedbirlerin en üst seviyede olduğu kıraathanede, maskeden dezenfektana, masa ve sandalyelerden kitap hijyenine kadar tüm tedbirler titizlikle uygulanıyor.

DHA

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