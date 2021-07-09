Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına ilişkin araştırmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli bir açıklama geldi. Kurban Bayramı tatilinin 10 ila 9 gün arasında dolaştığını ve konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini Millete Sesleniş konuşmasında açıklayacağını kaydetti. Gözle şimdi Millete Sesleniş konuşmasının ne zaman yapılacağına çevrildi…

MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI NE ZAMAN?

Millete Sesleniş konuşması genellikle Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılıyor. Konuşmada, toplantıda alınan kararlar Türk halkına bizzat Cumhurbaşkanı tarafından duyuruluyor.

Kabine toplantısı ise yaklaşık 15 gün ara ile yapılıyor. En son Kabine toplantısının 5 Temmuz Pazartesi günü yapıldığı göz önüne alındığında yeni Kabine toplantısının normal şartlarda 19 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyordu.

Ancak Kurban Bayramı tatili kamu çalışanları için 17 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bununla birlikte Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilerek 11 gün olması konusundaki çalışmalar devam ettiği için, kararın bugünden daha erken bir tarihte alınması ve Millete Sesleniş konuşmasının yine 15 Temmuz’dan önce yapılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da Kurşunlu Camii’nde kıldığı cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında Kurban Bayramı tatiline ilişkin ‘Kurban Bayramı’yla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından Millete Seslenişte halkıma duyuracağım’ dedi