Siyaset Milletvekili Metin Gündoğdu corona virüse yakalandı

Milletvekili Metin Gündoğdu corona virüse yakalandı

Siyaset

Milletvekili Metin Gündoğdu corona virüse yakalandı

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını duyurdu.

06 Kasım 2020, Cuma 13:43 Son Güncelleme:
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AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medya hesabından corona virüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Gündoğdu, paylaşımında, "Dün kontrol amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an için iyi hamd olsun. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.

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