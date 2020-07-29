Milletvekili Salih Ahmet Dal corona virüse yakalandı
AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal corona virüse yakalandı.
29 Temmuz 2020, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran Milletvekili Ahmet Salih Dal, vatandaşlardan önlemlere uyulması uyarısında bulundu.
Dal açıklamasında,"Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını Kilisli hemşerilerimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.
https://twitter.com/ahmetsalihdal/status/1288393682950004737
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