Türkiye Milletvekilinin oğlunu öldüren cezaevi firarisi yakalandı

Milletvekilinin oğlunu öldüren cezaevi firarisi yakalandı

Türkiye

Milletvekilinin oğlunu öldüren cezaevi firarisi yakalandı

Sakarya’da, dönemin SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör’ün oğlu Mustafa Güngör’ün öldürülmesi olayıyla ilgili Abdullah G. hapis cezası çekerken firar etmişit. Abdullah G. saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

28 Ekim 2021, Perşembe 11:49 Son Güncelleme:
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Abdullah G.’nin saklandığı evi belirledi. Abdullah G. evden çıktığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

1991 yılında dönemin SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör’ün oğlu Mustafa Güngör’ün meclis lojmanlarında öldürülmesi olayıyla ilgili hüküm giyen ve kısa süre önce cezaevinden firar eden Abdullah G., adliyeye sevk edildi. Abdullah G. buradaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.


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