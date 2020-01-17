Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan hediye

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine casus filmlerindekileri aratmayan, ‘akıllı’ uygulamalar içeren özel bir ajanda hediye etti. Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un, TBMM’nin açılışının 100’ncü yılı nedeniyle tüm milletvekillerine gönderdiği ajanda ilgi uyandırdı. Akıllı ajandanın en önemli özelliği gerektiğinde içeriğinin toptan yok edilebilmesi.

Ajandaya özel kalemle alınan notlar, mikrodalga fırında silinebiliyor. Dörtte üçü su dolu kahve kupasıyla birlikte mikrodalga fırına konulan not defterinin içeriği 80 saniyede siliniyor. Özel hediyeyi inceleyen milletvekilleri arasında beğenen de var kullanımla ilgili kuşkuya düşen de var.

Bazı milletvekilleri, “Sanki casusların kullandığı araçlardan esinlenilmiş gibi. O kadar rahat kullanamayabiliriz” görüşünde.

Hürriyet