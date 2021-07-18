Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu oldu

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda erkekler 400 metre engellide madalyalar sahiplerini buldu. Milli sporcu Berke Akçam, 50.70'lik derecesiyle Avrup şampiyonu oldu. İsveçli Oskar Edlund 51.15 ile gümüş, Hırvat Dominik Skorjanc ise 51.78 ile bronz madalya aldı.

Türkiye böylece şampiyonada 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

AA

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