Diğer Sporlar Milli bilardocu Semih Saygıner dünya şampiyonu oldu

Milli bilardocu Semih Saygıner dünya şampiyonu oldu

Diğer Sporlar

Milli bilardocu Semih Saygıner dünya şampiyonu oldu

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası’nda şampiyon oldu.

04 Aralık 2021, Cumartesi 19:33 Son Güncelleme:
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28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır´ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası´nın finalinde milli bilardocu Semih Saygıner, Hollandalı rakibi Dick Jaspers ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Saygıner, rakibini 50-37 mağlup ederek 7´nci kez şampiyon oldu.

BAKAN KASAPOĞLU´NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Semih Saygıner için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası’nda Hollandalı rakibi Dick Jaspers’ı 50-37 mağlup ederek şampiyon olan Semih Saygıner´i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli bilardocumuzun 3 Bant Dünya Kupası’nda da şampiyon olması bizleri gururlandırdı. Semih Saygıner´e başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İHA

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