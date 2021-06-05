Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat kotası aldı
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat kotası aldı.
05 Haziran 2021, Cumartesi 20:42 Son Güncelleme:
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Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kıtası Elemeleri´nde 51 kiloda mücadele eden Fenerbahçe sporcusu milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Belaruslu rakibi Yulya Apanasovich’i mağlup ederek yarı finale yükseldi ve olimpiyat kotası aldı.
Çakıroğlu, Olimpiyat Oyunlarına kota kazanan ilk kadın boksör oldu.
DHA
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