Diğer Sporlar Milli boksör Busenaz Sürmeneli Fransa'da altın madalya kazandı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli Fransa'da altın madalya kazandı

Diğer Sporlar

Milli boksör Busenaz Sürmeneli Fransa'da altın madalya kazandı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda kadınlar 69 kiloda altın madalya elde etti.

08 Haziran 2021, Salı 20:46 Son Güncelleme:
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Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kilo finalinde Alman Nadine Apetz'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.

AA

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