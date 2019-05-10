Milli Boksör Samet Keser Rus rakibini yendi

Uluslararası Öncü Fight Club Profesyonel Kickboks turnuvası Malatya’da yapıldı. Kickboks’da Dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Samet Keser, Rusya’dan Aleksei Dimitriev ile ringe çıktı.

SADECE 1 YENİLGİSİ VAR

Profesyonel boks kariyerinde 27 maça çıkan ve sadece bir yenilgisi bulunan milli boksör Samet Keser 3 raundun sonunda güçlü Rus rakibini puanla yenmeyi başardı.

İstanbulspor forması giyen Milli Boksör Samet Keser’in Rus rakibini yenmesinin ardından Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek bu başarısından dolayı milli sporcuyu tebrik etti.

Malatya yeni kapalı spor salonunda gerçekleştirilen karşılaşmanın sonunda kendisinden tişörtünü isteyen minik hayranını kırmayan milli boksör Samet Keser tişörtünü çıkararak minik çocuğa verdi.

İHA