Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti. Öte yandan, trio finalinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, Emir Erışık ve Erkut Ergin, 20.983 puanla sekizinci oldu.

"Çok mutlu ve gururluyuz"

Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan 19 yaşındaki Ayşe Begüm, "Tek kadınlar büyükler kategorisinde altın madalya kazandık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bulunduğumuz ortamda Azerbaycanlı kardeşlerimizin destekleri bizi ekstra motive etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Emine Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Ayşe Begüm... Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan, milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı’yı canı gönülden kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın paylaşımında Ayşe Begüm Onbaşı’nın Türk bayrağıyla fotoğrafı da yer aldı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik telefonu

Dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuyu kutladı. Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Ayşe Begüm Onbaşı, "Türk kadının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonuna verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Göğsümüzü kabarttı"

Fahrettin Altun, milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan, milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı al bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabarttı. Teşekkürler Ayşe Begüm." ifadelerini kullandı.

AA