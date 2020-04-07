Milli Dayanışma Kampanyası’na destekler hız kesmeden sürüyor

TURKCELL 20 milyon lira bağışladı.

KOÇ HOLDİNG, şirketleri Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz’ın katkısıyla 20 milyon lira bağışladığını açıkladı.

KALYON HOLDİNG Milli Dayanışma Kampanyası’na 6 milyon lira, Vefa Kolileri Kampanyası’na da 7 milyon lira olmak üzere 13 milyon lira bağışta bulundu.

DOĞUŞ GRUBU Kampanyaya 15 milyon TL katkı sağladı.

ECZACIBAŞI TOPLULUĞU 10 milyon lira nakit verirken, Vitra İnovasyon Merkezi’ndeki üç boyutlu yazıcıları da hastanelerin medikal parça üretimi için hizmete sundu.

DENİZBANK dayanışmaya 10 Milyon TL kaynak ayırdığını duyurdu.

ING TÜRKİYE 5 milyon TL destek sağladı. Ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı’na da 1.5 milyon TL bağışladı.

HAYAT HOLDİNG Kampanyaya 7 milyon liralık destek sağlayacak.

DOĞAN GRUBU 9 milyon TL bağışladı.

YILDIZLAR YATIRIM HOLDİNG Kampanyaya 5 milyon TL destek verdi.

AYDEM ENERJİ BAŞKANI CEYHAN SALDANLI: Kampanyaya 3 milyon lira katkıda bulunuyoruz.

Sağlıkçıya ekipman

ABDİ İBRAHİM Kendi ürünleri arasında yer alan ve araştırmalarda COVID-19’a karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.

OYAK RENAULT Sağlık çalışanları için koruyucu ekipman üretiyor.

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Virüsle mücadele projelerine 7 milyon lira destek sunacak.

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI Virüsle mücadele projelerine 6 milyon 570 bin lira hibe verecek.

TÜRKİYE FİNANS Sağlık çalışanı müşterilerinin ödemelerini ek kâr payı olmadan 6 ay erteledi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 10 bin adet koruyucu tulum bağışladı.

ERCİYES ANADOLU HOLDİNG BAŞKANI ALPASLAN BAKİ: Bu dönemde işçi çıkarmayacağız.

BAŞTUĞ METALURJİ BAŞKANI MUSTAFA BAŞTUĞ: İşçi çıkarmayacağız, maaşlarını tam yatıracağız.

BİSSE Fabrikalarında 500 bin adet cerrahi maske üreterek Sağlık Bakanlığı’na bağışlayacak.

Sivil toplum kuruluşları

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: Desteğimiz 23 milyon lirayı geçti.

PERAKENDECİLER FEDERASYONU BAŞKANI ÖMER DÜZGÜN: 2 milyon lira bağışlıyoruz.

TÜRK-İŞ 3 milyon lira destek oldu.

TANAP Milli Dayanışma Kampanyası’na 500 bin dolar ile katkı sağladı.



