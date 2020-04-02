Türkiye Milli Dayanışma Kampanyası'na yoğun ilgi

Milli Dayanışma Kampanyası'na yoğun ilgi

Türkiye

Milli Dayanışma Kampanyası'na yoğun ilgi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.

02 Nisan 2020, Perşembe 00:19 Son Güncelleme:
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Altun, Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasıyla toplanan bağış miktarına ilişkin açıklamada bulundu. Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti: 

"Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyamızda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri 'http://bizbizeyeteriz.gov.tr' sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz."

AA


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