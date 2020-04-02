Milli Dayanışma Kampanyası'na yoğun ilgi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.
02 Nisan 2020, Perşembe 00:19 Son Güncelleme:
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Altun, Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasıyla toplanan bağış miktarına ilişkin açıklamada bulundu. Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyamızda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri 'http://bizbizeyeteriz.gov.tr' sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz."
AA
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