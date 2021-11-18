Milli Eğitim 4 konuya odaklanacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’da eğitim editörleri ile bir araya geldi. Eğitimde fırsat eşitliği için Bakan Özer’in hedefinde dört konu var: Okul öncesine erişim, okullar arasındaki imkan farklılıklarının azaltılması, öğretmen eğitimi ve mesleki eğitim merkezleri. Bu alanlarda ciddi yatırımlar yapacaklarını belirten Bakan Özer’in açıklamaları şöyle... Sevim Büyüktaş Demir / sevim.demir@posta.com.tr
18 Kasım 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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3 BİN ANAOKULU
Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78, bunu yüzde 100’e çıkaracağız. 4 yaşta yüzde 45 olan okullaşma oranını yüzde 70’e, 3 yaşta yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Okul öncesi zorunlu olmayacak. Ama isteyen herkesin çocuklarını gönderebileceği anaokullarını hazır edeceğiz. 3 bin anaokulu, 40 bin ana sınıfı yapacağız. İkinci döneme 5 bin ana sınıfı yetişecek. 2022’de 1000 anaokulumuz olacak.
ÖĞRETMENE EĞİTİM
Öğretmenin deneyimi artıkça öğrencinin akademik başarısı da artıyor. Öğretmenlerimizin mesleki eğitimi, özellikle de dijital becerilerini artırmaya yönelik önemli bir paket hazırladık. 2022 yılından itibaren öğretmenlerimiz kişisel gelişim ve liderlik gibi pek çok konuda kapsamlı eğitim alacak. 5 yılın altında deneyimi olan öğretmenlerimiz önceliğimiz olacak. Eğitim sistemine yeni dahil olan öğretmenler 3 aylık bir eğitimden geçecek.
KAPASİTE ARTACAK
Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesini artıracağız. Mesleki eğitim merkezi mezunlarının kendi alanlarında istihdam edilme oranı yüzde 88. Mesleki eğitim merkezleri, Türkiye’deki genç işsizlik oranını düşürecek yerler. Bu merkezlerde yabancı dil eğitimi de olacak. Şu anda 87 Organize Sanayi Bölgesi’nde eğitim merkezi var. Bu sayı daha da artacak. 321 mesleki eğitim merkezinde 157 bin öğrenci eğitim alıyor.
6 VE 10’UNCU SINIFLARA KURS
- Birinci önceliğimiz okulları yüz yüze eğitim için açık tutmak. Ara tatil öncesinde 521 sınıf karantinadaydı.
- Okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltacağız. Kütüphanesi, laboratuvarı ve spor salonu olmayan okul kalmayacak.
- Okullar ancak tüm sınıfların karantinada olması ya da salgınla ilgili olağanüstü gelişmeler olması halinde kapanacak.
- 7, 8, 11 ve 12’nci sınıflar için devam eden destekleme kurslarını, ara tatilden sonra 6 ve 10’uncu sınıflar için de açacağız.