Milli Eğitim 4 konuya odaklanacak

3 BİN ANAOKULU

Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78, bunu yüzde 100’e çıkaracağız. 4 yaşta yüzde 45 olan okullaşma oranını yüzde 70’e, 3 yaşta yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Okul öncesi zorunlu olmayacak. Ama isteyen herkesin çocuklarını gönderebileceği anaokullarını hazır edeceğiz. 3 bin anaokulu, 40 bin ana sınıfı yapacağız. İkinci döneme 5 bin ana sınıfı yetişecek. 2022’de 1000 anaokulumuz olacak.

ÖĞRETMENE EĞİTİM

Öğretmenin deneyimi artıkça öğrencinin akademik başarısı da artıyor. Öğretmenlerimizin mesleki eğitimi, özellikle de dijital becerilerini artırmaya yönelik önemli bir paket hazırladık. 2022 yılından itibaren öğretmenlerimiz kişisel gelişim ve liderlik gibi pek çok konuda kapsamlı eğitim alacak. 5 yılın altında deneyimi olan öğretmenlerimiz önceliğimiz olacak. Eğitim sistemine yeni dahil olan öğretmenler 3 aylık bir eğitimden geçecek.

KAPASİTE ARTACAK

Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesini artıracağız. Mesleki eğitim merkezi mezunlarının kendi alanlarında istihdam edilme oranı yüzde 88. Mesleki eğitim merkezleri, Türkiye’deki genç işsizlik oranını düşürecek yerler. Bu merkezlerde yabancı dil eğitimi de olacak. Şu anda 87 Organize Sanayi Bölgesi’nde eğitim merkezi var. Bu sayı daha da artacak. 321 mesleki eğitim merkezinde 157 bin öğrenci eğitim alıyor.

6 VE 10’UNCU SINIFLARA KURS