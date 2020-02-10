Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her öğrenciye, bütün operatörlerden aylık 3GB ücretsiz internet imkanı sunulacağını duyurdu. Projeyi pilot çalışmalarda denediklerini ifade eden Selçuk, Türkiye’de tüm öğrencilerin bu hizmetten yararlanabileceğini belirtti.

Selçuk şöyle konuştu: “Her öğrencimize tüm operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz erişim imkanı sunuldu. Türkiye’nin neresinde olursa olsun öğrencilerimizin telefonu çeksin yeter, bu eğitimlere ulaşabilecekler. Kısa süre önce öğrencilerimizin sırasına çıkarma yapıştırdık. İşin özeti ‘Eğitimde fırsat adaleti.' Benim fırsatım yok, öğretmenim yok, mekanım yok diye bir şey yok. İsteyen her öğrencinin eğitime ulaşmasıyla ilgili alt yapıyı kurduk. Benim hayallerimden biriydi. Bu hayalime ulaşmak benim için çok önemli."

Program kapsamında yenilenen EBA, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ile velilerin kullanımına açıldı. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan platform, hem öğretmen hem de öğrenciler için özelleştirilmiş öğrenme ortamı sunuyor. Kişisel gelişimine yönelik önemli kaynakların bulunduğu EBA, güvenilir ve kontrollü ortamlarda tartışma, paylaşma ve anket gibi etkileşim yöntemleri ile iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

Zaman ve mekanın artık ‘her yerde ve her zaman’ şeklinde genişlemesi gereken bir konu olduğunu söyleyen Selçuk, “Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sadece sınıfta bir şeyler yapmasına gerek yok. Kitaplarında bir şey ararken, hatta mesela, ‘Ben karbon döngüsüyle ilgili kısmı karekod ile cep telefonunda görmek istiyorum, incelemek istiyorum, videoyu izlemek istiyorum’ dediğinde kitabın her sayfasında neyle ilgiliyse karekod ile erişim sağlanması sağlanacak” şeklinde konuştu.