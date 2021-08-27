Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den "6 Eylül" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den "6 Eylül" açıklaması

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den '6 Eylül' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu an itibarıyla Türkiye’nin tüm bölgelerinde bulunan tüm okullarımızın maskeden dezenfektana, temizlik malzeme ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda." dedi.

27 Ağustos 2021, Cuma 19:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret eden Bakan Özer, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu. Tüm kademe ve sınıf seviyelerinde 6 Eylül’de eğitimi yüz yüze başlatmak için 81 ilde ve ilçelerde çok yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Özer, "Bu an itibarıyla Türkiye’nin tüm bölgelerinde bulunan tüm okullarımızın, maskeden dezenfektana, temizlik malzeme ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda. Tüm okullarımıza gerekli destekleri sağlamış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Bakanlığın merkez teşkilatında bulunan herkesin şu an sahada olduğunu aktaran Özer, okulların hazırlık çalışmalarını kontrol ettiklerini kaydetti. İlk resmi ziyaretini İzmir’e gerçekleştirdiğini hatırlatan Özer, kentteki hazırlıkları, çalışmaları vali, il milli eğitim müdürü ve tüm ilçe milli eğitim müdürleriyle masaya yatıracaklarını dile getirdi.

Sadece 6 Eylül’deki açılmayı konuşmayacaklarını vurgulayan Özer, "İzmir’de eğitimin kalitesinin artması, fiziki yatırımlar ve diğer konuları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirme imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı. Özer, İzmir’deki eğitimin kalitesinin artırmasından ve desteklerinden dolayı Köşger’e teşekkür etti. Ziyaretin ardından Özer, İzmir Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İslamcılık ve Taliban…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Aday m’aday
Rauf Tamer
Şirin Sever
Kadınlara yaşatılana ne diyorsunuz peki?
Şirin Sever
Hakan Çelik
New York’un kalbinde “Türk Evi” açılıyor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 27 Ağustos koronavirüs tablosu