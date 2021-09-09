Türkiye Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Tek bir okul talebi kalmadı!

Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Tek bir okul talebi kalmadı!

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Tek bir okul talebi kalmadı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Şu an itibarıyla bakanlığımızda işlem için bekleyen tek bir doğal gaz dönüşüm talebi kalmadı. 2022 yılının ilk 6 ayında doğal gaz erişimi olan tüm illerimizde bu konudaki çalışmaları tamamlayacağız' dedi.

09 Eylül 2021, Perşembe 16:43 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılının ilk 8 ayında doğal gaz dönüşümü için illere 169 milyon lira ödenek gönderildi. Eylül ayının ilk haftasında ise tüm talepler karşılanarak, 81 ile 372 milyon lira ödenek gönderildi.

Okulların doğal gaz dönüşüm çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Özer, "Bakanlık olarak okullarımızın doğal gaz dönüşümlerini tamamlamak istiyoruz. Bu amaçla illerimizin taleplerini hızla değerlendirdik ve 81 ilimizin tüm taleplerini karşılayarak 372 milyon liralık ödeneği illerimize gönderdik. Şu an itibarıyla bakanlığımızda işlem için bekleyen tek bir doğalgaz dönüşüm talebi kalmadı. 2022 yılının ilk 6 ayında doğal gaz erişimi olan tüm illerimizde bu konudaki çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

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