Türkiye Milli Eğitim Bakanı Özer'den kendisini tebrik etmek isteyenlere çağrı!

Milli Eğitim Bakanı Özer'den kendisini tebrik etmek isteyenlere çağrı!

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Özer'den kendisini tebrik etmek isteyenlere çağrı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisini tebrik etmek isteyenlere tebrik çiçeği göndermek yerine fidan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 10:16 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisine tebrik çiçeği gönderilmesi yerine fidan bağışında bulunulmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Özer, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe Nefes Seferberliği"ne destek çağrısında bulundu.

Bakan Özer, "Bakanlık görevim nedeniyle tebrik çiçeği gönderen herkese teşekkür ederim. Bundan sonrası için ricam: Hepimizi derinden üzen orman yangınlarında kaybettiğimiz 'can'ların yerine fidan bağışında bulunalım." ifadesine yer verdi.

Bakanlığın paylaşımında, https://gelecegenefes.com internet adresine erişim linki de yer aldı.

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