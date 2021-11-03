Türkiye Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!

﻿﻿Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, 'Öğrencilerimiz okulların açılmasından çok büyük mutluluk duyuyorlar. İnşallah eğitim-öğretim yılının sonuna kadar yüz yüze eğitime devam etme kararlılığındayız' dedi.

03 Kasım 2021, Çarşamba 13:24 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Eğitim sistemi bir ülkenin en güçlü itici gücüdür. 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bu kararlılığımızın arkasındayız ve bu süreçte en büyük kozumuz öğretmenlerimizin aşılanma oranları. İlk doz aşılarını olmuş öğretmen oranımız yüzde 93, iki doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 87. Okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız öğretmenlerimizin bu durumudur. Tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum.

Öğrencilerimiz okulların açılmasından çok büyük mutluluk duyuyorlar. İnşallah eğitim-öğretim yılının sonuna kadar yüz yüze eğitime devam etme kararlılığındayız.


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