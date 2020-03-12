Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklama yapıyor

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Küresel ölçekte etkili olan virüs konusuna MEB olarak okullarımızda aldığımız tedbirlerin teknik ayrıntıları var. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki okullarımızın 16 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.

23 Mart'tan sonra uzaktan öğrenme sistemi devreye girecek.

Dersler yeniden yapılandırılacak.

Okullar tatil edilmişti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta tatil edileceğini, üniversitelerin de 3 hafta süreyle tatil edileceğini söylemişti.

Ayrıntılar gelecek..







